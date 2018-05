Klagenfurt Unbekannter stach vor Disco auf 18-Jährige ein

In der Nacht auf Sonntag stach auf dem Parkplatz vor einer Disco in Klagenfurt ein Unbekannter plötzlich einer 18-Jährigen aus St. Veit mit einem messerähnlichen Gegenstand in das Bein. Der Mann konnte flüchten.