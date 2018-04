Kärntner (15) und Steirer (18) feuerten am Ostersonntag von einer Brücke auf Autos, die auf der Südautobahn unterwegs waren. Dabei trafen sie auch den Pkw mit Peter Patzak.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Peter Patzak wurde Opfer zweier schießwütiger Burschen © KLZ/Kanizaj

Aus "Langeweile" haben am Abend des Ostersonntag zwei Jugendliche von einer Autobahnbrücke bei Grafenstein auf Pkw geschossen. Mit einem Luftdruckgewehr Kaliber 4,5 Millimeter ausgestattet mit einem Zielfernrohr. Mindestens drei Autos, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, wurden von Bleikörnern getroffen und beschädigt.

"Dachte sofort an Schuss"

Ein Wagen wurde von Peter Patzak gelenkt. Der Kottan-Regisseur war mit dem Kunstschaffenden Jan Zenker, Sohn von Kottan-Autor Helmut Zenker, nach Italien unterwegs. „Ich dachte sofort an einen Schuss. Wenn der durch die Scheibe gegangen wäre, hätte er Jan direkt im Gesicht getroffen. Dann habe ich mich erinnert, dass Helmut Zenker einen Kottan mit dem Titel ,Schussgefahr’ geschrieben hat und dachte: Das wäre ja absurd, wenn jemand gerade am 1. April auf uns Kottan-Leute schießt“, erzählte Patzak der Tageszeitung "Kurier".

Patzak und Jan Zenker blieben unverletzt und setzten, nach einer Kontrolle durch einen Kfz-Experten, ihre Fahrt fort. Aus den Nachrichten erfuhr Patzak, dass offenbar weitere Autos von Schüssen getroffen worden sind. In der vergangenen Woche hat die Polizei den Schaden an Patzaks Pkw unter die Lupe genommen und eindeutig einen Einschuss festgestellt.

Cobra im Einsatz

Die beiden Schützen wurden noch am Ostersonntag in einem Waldstück in Thon (Gemeinde Grafenstein) gefasst. Bei der rund einstündigen Fahndung kamen der Polizei-Hubschrauber Libelle, Diensthundestreifen und das Einsatzkommando Cobra zum Einsatz.

Zwei Personen haben sich gemeldet und gaben an durch die Schüsse verletzt worden zu sein. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, möglicherweise gibt es weitere Opfer. Die zwei bereits amtsbekannten Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung.