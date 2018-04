Überwiegend sonnig und recht warm wird es am Sonntag in Klagenfurt, die Temperaturen liegen zwischen 20 bis 25 Grad.

© (c) Weichselbraun

Der Hochdruckeinfluss wird langsam schwächer. Vom Westen her nähert sich eine Schlechtwetterfront. Am Sonntag bleibt es im Klagenfurter Raum aber zumeist recht freundlich. Später am Tag werden dann die Wolken in der Südwestströmung langsam wieder etwas mehr und vor allem nach Süden hin auch ein wenig dicker.