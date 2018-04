Facebook

Chris Moebius und Emily Strasser betreiben das neue Café © Primus

Herzhafte Bagels, süße Pancakes, gesunde Brote und dazu eine authentische Tasse Kaffee. Moderne und gemütliche Cafés mit echtem Großstadtcharakter, der sich auch auf der Speisekarte wiederfindet, sind in Klagenfurt nicht leicht zu finden. Seit 1. April gastiert das „Schwarze Schaf“ in der Herrengasse. Chris Moebius und seine Freundin Emily Strasser entwickelten im vergangenen Jahr die Idee für das gemütliche Café mit der modernen Speisekarte. „Wir wollten etwas kreieren mit allem, was es in Klagenfurt nicht wirklich gibt, aber jeder gerne hätte,“ sagt Moebius.