Die „Karibik“ Klagenfurts: Insgesamt 5000 Quadratmeter Liegefläche haben die drei Brücken im Strandbad. Jede 136 Meter lang und zumindest zwölf Meter breit © Reinhart Nunner

Das Warten hat ein Ende: Nach knapp sieben Monaten Winterpause starten die Strandbäder Klagenfurt, Loretto und Maiernigg heute, Samstag, in die Saison. „Es wird ein sehr entspannter Saisonstart“, wie Bäderchef Gerald Knes sagt. „Wir sind gut unterwegs. Alle Arbeiten sind erledigt.“ Das gehe nur mit einem großartigen Team, sagt Knes. Bis zu 55 Stadtwerke-Mitarbeiter sind in der Hochsaison in den Strandbädern im Einsatz.

Etwa 500.000 Euro wurden in den vergangenen Monaten in die Bäder investiert. Davon haben rund 350.000 Euro Erweiterung und Modernisierung der Notruf- und Lautsprecheranlage sowie die Erneuerung der Bahnen bei der Wasserrutsche im Strandbad gekostet. Diese wird, samt Zeitmessung, erst Mitte/Ende Mai in Betrieb gehen. „Das Wasser ist mit 13, 14 Grad noch zu kalt“, sagt Knes. Viele Kundenwünsche (verschließbare Umkleide- und Duschekabine, neue Stiegen usw. wurden im Loretto-Bad umgesetzt. Für Knes steht fest: „Der Sommer kann kommen. Wir sind bereit.“

Im Zuge der Strandbaderöffnung lädt auch die Kleine Zeitung zur Aktion "Die 100 nassen Badehosen":

Die Kleine Zeitung belohnt kältefeste Wasserratten. Mit einer besonderen Aktion begleitet die Kleine Zeitung die Eröffnung des Klagenfurter Strandbades am Samstag. Unter dem Namen „Die 100 nassen Badehosen“ werden mutige Wasserratten, die schon zum Saisonstart einen Sprung ins kühle Nass gewagt haben, überrascht. Die 100 ersten Personen, die in nasser Badehose an den Kleine Zeitung-Stand kommen, erhalten eine Goodie Bag. Darin steckt einiges, was man für einen gelungen Badetag braucht. Neben der Kleinen Zeitung befindet sich darin das Magazin Futter, zwei kleine Sonnencremes und eine Sonnenbrille. Der Kleine Zeitung Stand ist mitten am Platz bei den Wegweisern direkt nach den Säulen, wenn man aus der Eingangshalle kommt, aufgebaut.

Hier noch alle Zahlen rund um das Klagenfurter Strandbad im Überblick:

10 Meter

10 Meter hoch und 114 Meter lang ist die 2001 erbaute Rutsche. Teile wurden in der Winterpause um rund 200.000 Euro saniert.

662 Parkplätze

622 Parkplätze gibt es für Besucher. An der Bushaltestelle Strandbad werden pro Saison bis zu 100.000 Fahrgastbewegungen gezählt.

100 Bäume

100 Bäume gibt es im Strandbad. Sechs werden jedes Jahr

nachgepflanzt. Dazu werden 250 Kilo Grassamen neu gesät.

121 Tonnen Müll

121 Tonnen Restmüll werden pro Saison im Strandbad entsorgt. 150 Abfallbehälter werden von Mitarbeiter täglich entleert.

122.400 Schrauben

122.400 Edelstahlschrauben fixieren die insgesamt 12.600 Lärchenbretter der drei Badebrücken im Strandbad Klagenfurt.

4 Brunnen

Vier Trinkbrunnen gibt’s im Strandbad. Dazu kommen 18 Duschen im Freien und drei große Sanitäranlagen.

2,5 Tage

2,5 Tage braucht ein Mitarbeiter um den gesamten Rasen – die Liegewiese hat 40.000 Quadratmeter – einmal zu mähen.

3007 Besucher

3007 Menschen kamen an jedem der 153 Öffnungstage durchschnittlich ins Strandbad. 11.200 Saisonkarten wurden verkauft.

9 Kubikmeter

Neun Kubikmeter Holz werden jährlich für die Reparaturen an den Brücken und Einbauten verarbeitet.

1486 Kabinen

1486 Kabinen, 546 Kästchen, 172 kleine und 25 große Badehäuschen stehen Besucher zur Verfügung. Alle heiß begehrt.

1924

Im Jahr 1924 fassten Klagenfurts Gemeinderäte den Beschluss für den Bau des Strandbades. 1926 gab es das erste Buffetgebäude am Areal.

