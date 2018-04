Facebook

Im Konzerthaus wird wie zu Kaisers Zeiten getanzt. Bauer organisierte auch eine Quadrille © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Wenn am Samstagabend die Musiker die erste Melodie anstimmen und die Tänzerinnen und Tänzer erstmals über das Parkett schweben, wird die Erleichterung bei Ernst Bauer wohl groß sein. Vier Monate der intensiven Vorbereitung liegen hinter dem Organisator des Stadtballs, der anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums Klagenfurts im Konzerthaus über die Bühne geht. "Ohne die Unterstützung des Ballkomitees wäre das alles nicht möglich gewesen", freut sich der Unternehmer über die tatkräftige Hilfe.

Die Idee zum Ball kam dem 45-Jährigen im Vorjahr. "Ich habe im Konzerthaus ein ibero-amerikanisches Fest moderiert. Ein paar Tage zuvor habe ich als Reiseführer Einblicke in das Programm für 500 Jahre Klagenfurt bekommen" sagt der Klagenfurter. Bauer war von der Vielfalt der Veranstaltungen begeistert, doch es fehlte etwas: "Wenn wir so ein Jubiläum feiern, dann mit einem Ball, wie es sich gehört." Bauer konnte Jubiläumskoordinator Martin Strutz für seine Idee begeistern und so kam alles in die Gänge. Auf dem Ball, der sich mit Ausnahme des Blumenschmucks aus Sponsorengeldern und Eintrittskarten finanziert, wird die kaiserliche Zeit mit dem Flair von damals für einen Abend zum Leben erweckt.

Organisiert wurde das gesellschaftliche Großereignis des Jahres bis ins kleinste Detail: "Als Damenspende gibt es einen Fächer mit einer antiken Ansicht von Klagenfurt", sagt Bauer, dessen Familie großmütterlicherseits sich auf die Scaliger zurückverfolgen lässt. Sie waren einst die Stadtherren von Verona.

Zu einem "richtigen" Ball gehört für den Inhaber des Reisebüros "Intempo" eine Quadrille. "Das ist sozusagen ein historisches Speeddating", sagt Bauer mit einem Schmunzeln und er fügt hinzu: "Nach einer Quadrille kennt sich das ganze Ballpublikum." Und im Vordergrund soll dabei der Spaß stehen und nicht, dass die Quadrille korrekt getanzt wird. Der begeisterte Freizeitreiter und Sänger im Quartett "4stimmig" verrät einen weiteren Programmpunkt: Unter den Gästen werden sich 20 Laiendarsteller und Statisten des Stadttheaters tummeln, die historische Persönlichkeiten wie Herzog Bernhard von Spanheim, Kaiser Maximilian I., Kaiserin Maria Theresia und den Maler Josef Ferdinand Fromiller verkörpern. Sie alle werden aus ihrem Leben erzählen.

Das Jubiläumsjahr nimmt für Bauer einen großen Stellenwert ein. "Es zeigt, wie wir uns aus der Asche erhoben haben." Der Unternehmer sieht Klagenfurt als eine Stadt mit sehr viel Potenzial, die durch das Jubiläum wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung rückt.

Stadtball Termin. Am Samstag im Klagenfurter Konzerthaus, Einlass ab 20 Uhr, Beginn 21 Uhr

Karten sind zum Preis von 49 Euro in der Buchhandlung Heyn und an der Abendkasse erhältlich

Kleiderordnung. Damen langes Abendkleid/historisches Kostüm; Herren dunkler Anzug mit Fliege/historisches Kostüm

