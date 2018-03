Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Winter in Klagenfurt © Markus Traussnig

Am Donnerstag beginnt der meteorologische Frühling. "Davon ist zwar noch absolut nichts zu spüren, doch der Höhepunkt der Kältewelle scheint nun überschritten", behauptet der Wetterexperte Wetter Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Nach einem oft noch klirrend kalten Morgen mit zweistelligen Minusgraden steigen die Temperaturen im Tagesverlauf etwas stärker an als zuletzt, allerdings nicht überall. Das Thermometer zeigt am Nachmittag im Raum Ferlach Höchstwerte um -4 Grad an. Damit bleibt es in den Niederungen, Tal- und Beckenlagen insgesamt am frostigsten. Weniger kalt ist es in den höheren Lagen und an den Sonnenhängen. Davon abgesehen ziehen im Tagesverlauf von Südwesten her vermehrt Wolken auf, regional hält sich auch dichter Hochnebel. Entlang der südlichen Landesgrenze können später am Tag sogar ein paar Schneeflocken fallen. Störend ist auch noch der lebhafte Wind.