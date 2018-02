Facebook

An den Hinterlassenschaften der Obdachlosen stören sich Anrainer © Weichselbraun

„Ich bin froh, dass unser Problem wahrgenommen wird und die Politik darauf reagiert“, sagt eine Anrainerin vom Heiligengeistplatz, die der Initiative Heiligengeistplatz/Klostergasse angehört. Namentlich genannt werden, will sie nicht. Sie hat Angst, dass sie in Folge von Obdachlosen attackiert wird. Ebenfalls zufrieden, „dass endlich was passiert“, ist der Kinderarzt und Sportmediziner Peter Kitzler, dessen Ordination am Heiligengeistplatz ansässig ist. „Diese Entscheidung kam für mich völlig überraschend. Zuletzt hat man mich bei Diskussionen gar nicht ernst genommen, deshalb verblüfft mich dieser Schwenk“, sagt der Mediziner. Für Sandwirth-Chefin Helvig Kanduth fasst die Maßnahme zu kurz. „Es ist zwar gut, dass endlich etwas unternommen wird. Doch es ist wichtig, dass sich auch etwas am Erscheinungsbild und bei der vorhandenen Drogenszene verbessert“, sagt die Hotelierin.

