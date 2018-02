Facebook

Frank Frey von den Klagenfurter Grünen © Markus Traussnig

Eine Woche vor der entscheidenden Landtagswahl lassen Sie Bäume in der Klagenfurter Innenstadt fällen. Wollen Sie zuerst über die politische oder die sachliche Ebene der Aktion sprechen?

FRANK FREY: Politisch war das Blödsinn, das ist unbestritten. Aber ich führe den Stadtgarten ja als Referent nicht so, dass ich den Leuten in der Früh sage, was sie zu tun haben. Ich hätte auch nie gedacht, dass man bei den Temperaturen die Bäume fällen würde, aber darauf habe ich keinen Einfluss.