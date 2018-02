Facebook

Die Parkgarage am Neuen Platz ist für viele Pendler zu teuer © KLZ/Markus Traussnig

Hat Klagenfurt genug Parkplätze? Noch mehr als die Frage nach den Parkgebühren beschäftigt Wirtschaftsreferent Markus Geiger (ÖVP) diese Frage. „Wir haben im Stadtsenat darüber diskutiert, ob am Sirius-Gelände ein Parkhaus gebaut werden könnte“, sagt der Stadtrat. Neben einer Bedarfsanalyse wird nun auch erhoben, ob die Straßenzüge in diesem Teil der Stadt überhaupt so viel zusätzlichen Verkehr vertragen würden. Auch zwei weitere Parkgaragen-Projekte in der Innenstadt werden von der Politik nun massiv vorangetrieben: eine Sanierung der Domgarage und eine Wiedereröffnung der Garade am Kardnialplatz. „Während man am Domplatz während des Betriebes sanieren könnte, würde die Sanierung am Kardinalplatz sicher mehr als ein Jahr dauern“, sagt Geiger.