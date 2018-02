Über die Konoba Opatija in Klagenfurt wurde am Montag ein Insolvenzverfahren gestartet.

Über das Vermögen von Bozica Bijelic wurde am Montag am Landesgericht ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gastwirtin führt in der Klagenfurter Innenstadt in der Badgasse die Konoba Opatija. Das Speiselokal ist seit 1996 ein Familienbetrieb.