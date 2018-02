Kleine Zeitung +

Suchthilfe Kärntens größte Drogenambulanz eröffnet

Am 12. März startet die Klagenfurter Drogenambulanz an einem neuen Standort den Vollbetrieb. Die neuen Räumlichkeiten sind dreimal so groß wie die bisherigen, statt 400 Therapieplätze gibt es nun 700.