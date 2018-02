Über das Medienunternehmen Folx TV GmbH wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Gläubigerversammlung ist am 10. April © KLZ/Weichselbraun

Der deutschsprachige Free-TV-Sender Folx TV GmbH aus Slowenien mit Niederlassung in Klagenfurt scheint in den Konkurs geschlittert zu sein. Über den Volksmusiksender für Deutschland, Österreich und die Schweiz wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet.