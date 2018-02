Facebook

Leslie-Ann Philipp stellte den Mpemba-Effekt nach © KK

Wie kalt war es am Montag in Klagenfurt wirklich? -16 oder gar -17 Grad? Kalt war es jedenfalls, daher stellte die St. Veiterin Leslie-Ann Philipp auf ihrer Dachterrasse in Klagenfurt den Mpemba-Effekt nach.