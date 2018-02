Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Montag eine Insolvenzeröffnung durch einen Gläubigerantrag ins Rollen gebracht.

Firmenkonkurs angemeldet © KLZ/Weichselbraun

Über das Vermögen des Einzelunternehmers Arkadiusz Mrozek aus Klagenfurt/Viktring wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Am 16. April findet die erste Gläubigerversammlung um 11.30 Uhr im Zimmer-Saal Nr. 225/II des Landesgerichtes statt. Die Forderungen der Gläubiger sind bis spätestens 30. März beim Gericht anzumelden.