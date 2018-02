Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rawail Singh Khurana hat eine Leidenschaft für Textilien, nun hat er sich als „neuer Selbständiger“ eine Existenz aufgebaut © Weichselbraun

Seit drei Wochen bietet der gebürtige Afghane Rawail Singh Khurana einen Bügelservice für Privatpersonen an. Seine Familie kam im Juni 2015 als Flüchtlinge nach Österreich, bisher hat man keinen positiven Asyl-Bescheid. Deshalb ist es ihnen nur erlaubt kleinere Hilfs- und Dienstleistungen für Privatpersonen zu erbringen. Gemeinsam mit dem Sozialreferat meldete sich Khurana, der in seiner Heimat selbst im Textilhandel tätig war, er sich als „neuer Selbstständiger“ an. Die Wäsche kann dreimal pro Woche zu vereinbarten Zeitpunkten in der Linsengasse 80 abgegeben werden. Anwar Muhamady in seinem kleinen Atelier in der Lidmanskygasse Foto © Markus Traussnig