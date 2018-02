Facebook

Domingos Chassoma Ngonga aus Angola brachte Jugendlichen seine Kultur näher © Fessl

Aus einem armen Buben in Angola wurde ein Lehrer in Klagenfurter Schulen. „Ich habe eine große Chance gekriegt. Was ich jetzt erlebe, ist eine wundervolle Erfahrung für mich“, sagt Domingos Chassoma Ngonga. Einen Monat lang lehrte der 29-Jährige aus Angola Schülern aus Klagenfurt Sport und Musik, erzählte ihnen von seiner Heimat und brachte ihnen seine Kultur näher.

Viel damit zu tun, dass Ngonga das kann, hat die Kärntner Hilfsorganisation Iniciativ Angola. Salesianer, Don Bosco Schwestern und Freiwillige aus Kärnten helfen in Afrika im Namen der Organisation. Ngonga war eines der Kinder, die die Schwestern unterstützt haben. Dadurch konnte er die Schule abschließen und Lehrer werden. „Die Initiative ist sehr wichtig in meiner Heimat. Sie tut sehr viel“, erzählt der Sport- und Tanzlehrer. Im BG/BRG für Slowenen, an der ZBHAK Klagenfurt und der HLW St. Peter war Ngonga im Unterricht dabei. „Er hat wirklich eine Begabung zu unterrichten. Die Schüler waren begeistert. Anhand seiner Lebensgeschichte zeigt er auch, wie wichtig Entwicklungszusammenarbeit ist“, sagt Hanzej Rosenzopf, Obmann der Iniciativ Angola und Pfarrer von St. Primus. Ngonga ist inzwischen wieder nach Angola zurückgekehrt, doch die schöne Erinnerung an Klagenfurt und seine Menschen bleibt: „Es war wundervoll, dass ich hier sein durfte.“

