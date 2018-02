Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helga Wohlgemuth spezialisiert sich auf Wolle © Privat

Zwei Wochen lang war das Maria Saaler Traditionsgeschäft Wohlgemuth wegen Umbaus geschlossen. Am Montag wird wieder aufgesperrt. „Es ist alles anders“, sagt Helga Wohlgemuth, die mit ihrem Mann Willi den Betrieb in dritter Generation führt. Lebensmittel werden in Zukunft nicht mehr verkauft. „Wir konzentrieren uns auf Wolle, Kurzwaren, Textilien und Geschenkartikel“, sagt die Unternehmerin. Mit der Neuausrichtung, in die rund 20.000 Euro geflossen sind, wird der Entwicklung der letzten Jahre Rechnung getragen. Denn vor allem das Woll-Angebot und die damit verbundenen Strick- und Häkel-Workshops fanden regen Zulauf, während die Lebensmittel weniger Absatz fanden – wohl auch wegen der Konkurrenz durch Spar-Supermarkt an der Zollfeld Straße.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.