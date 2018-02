Leopold Guggenberger prägte Klagenfurt. Was ihn prägte, war jedoch sein Vater, wenngleich dieser schon vor seiner Geburt starb.

Alt-Bürgermeister Leopold Guggenberger ist im 99. Lebensjahr gestorbe © Peutz

Heute jährt sich zum ersten Mal der Todestag des Klagenfurter Altbürgermeisters Leopold Guggenberger. Er verstarb mit 98 Jahren. Die Gedenkmesse findet am Sonntag, 25. Februar, um 10 Uhr in der Soldatenkirche in Lendorf statt. Guggenberger war das längstdienende Klagenfurter Stadtoberhaupt. Er wurde 1973 erstmals zum Bürgermeister gewählt und blieb es bis 1997 - fast ein Vierteljahrhundert. Ein Rückblick auf einen Mann, der Klagenfurt prägte.