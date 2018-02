Facebook

Marlies Stadler, Obfrau der Kärnten Guides, und ihre Kollegen bieten am Samstag kostenlose Themenführungen an © Markus Traussnig

Die Stadt Klagenfurt feiert heuer das 500-Jahr-Jubiläum der Schenkung von Kaiser Maximilian an die Landstände. Dem zollen die 32 Kärnten Guides Tribut. Sie laden am Samstag, 24. Februar, anlässlich des Welttages der Fremdenführer zu kostenlosen Spezialführungen, die im Zeichen des Jubiläums stehen. „Wir haben uns bei der Erarbeitung gefragt, was das Leben in der Stadt vor 500 Jahren bis heute ausmacht“, sagt Marlies Stadler, Obfrau der Kärnten Guides. In 16 Themenführungen geht es unter anderem um Bildung, Handel, Rechtssprechung, Frauengeschichten, Wasser, Totenknecht und Steinbierbrauen.

„Damit die Gäste in verschiedene Themen hineinschnuppern können, haben wir die Führungen auf 20 Minuten komprimiert“, sagt Stadler. Die Kärnten Guides bieten darüber hinaus im gesamten Jubiläumsjahr jeweils am 24. jedes Monats (von März bis Oktober) ausführliche Stadtführungen an, die ebenfalls kostenlos sind. Freiwillige Spenden werden der Jugendnotschlafstelle zugutekommen.

