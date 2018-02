In der Nacht auf Mittwoch fuhr ein Autolenker auf Zugstrecke der Nostalgiebahnen und richtete große Schäden an. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Fahrspuren im Schnee konnte man am Mittwoch noch deutlich sehen © Nostalgiebahnen/KK

"Wer tut so etwas? Das ist ja ein Wahnsinn", sagt Adrian Geringer vom "Verein Nostalgiebahnen in Kärnten". In der Nacht auf Mittwoch befuhr ein unbekannter Lenker vermutlich mit einem Geländewagen Gleise des Vereins.

Es handelt sich um einen rund eineinhalb Kilometer langen Abschnitt der Eisenbahnstrecke zwischen dem Bahnhof Weizelsdorf und Ferlach (bis zum Bahnübergang bei der Ortschaft Dornach). Die illegale Fahrt stellt ein schweres Vergehen gegen die Bestimmungen des Eisenbahngesetzes dar.

