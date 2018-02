Facebook

Mehr Freilauf für Hunde in Waidmannsdorf © Traussnig

In der Stadtsenatssitzung am vergangenen Dienstag forderte Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ) den Stadtgartenreferent Frank Frey (Grüne) erneut auf, wegen einer neuen Hundefreilaufzone im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf aktiv zu werden. „Die Hundefreilaufzone in der Ganghofergasse in Waidmannsdorf wollten wir Freiheitliche bereits 2014 errichten. Ein dementsprechender Antrag wurde damals von SPÖ, ÖVP und Grüne abgelehnt", sagt Scheider. In der neuen Amtsperiode brachte Frey wieder einen Antrag ein. Es geschah erneut nichts.