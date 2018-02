Zwei Bewohner einer Asylwerberunterkunft gerieten aneinander. Die hochschwangere Ehefrau eines Mannes wollte den Streit schlichten. Da boxte ihr die Ehefrau des anderen Mannes drei Mal in den Bauch.

Laut Polizei wurde die Schwangere nicht verletzt © Jürgen Fuchs

Am Dienstag gegen 13 Uhr kam es in einer Asylwerberunterkunft in Klagenfurt Land zwischen einem 38jährigen und einem 25jährigen afghanischen Asylwerber zu Streitigkeiten, wobei beide Männer leicht verletzt wurden.