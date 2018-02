Vor einer Woche wurde ein 26-Jähriger aus Sierra Leone in Klagenfurt festgenommen, während er einen "Ball" Heroin verkaufen wollte.

Sujetfoto © APA/Hochmuth

Im Zuge einer kriminalpolizeilichen Schwerpunktaktion in Klagenfurt St. Ruprecht konnte bereits am 12. Februar ein 26jähriger Staatsangehöriger aus Sierra Leone wegen Verdacht des Drogenstraßenhandels festgenommen werden. Er verkaufte öffentlich einen „Ball“ Heroin an einen bekannten Suchtgiftkonsumenten.