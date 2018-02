Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ostermarkt auf dem Neuen Platz zieht tausende Besucher an © Traussnig

Ein überdimensionales Osternest wird dieses Jahr die Hauptattraktion auf dem Klagenfurter Ostermarkt sein. Mit 23 Meter Durchmesser soll das weltgrößte Osternest sogar ins Guiness-Buch der Rekorde Einzug halten. „Es ist begeh- und erlebbar“, sagt Marktreferent Markus Geiger (ÖVP). Drinnen erwarten Groß und Klein ein Puppentheater und fünf riesige Ostereier als Marktstände. „Wir möchten damit Familien mit ihren Kinder länger auf dem Ostermarkt halten“, sagt Marktamtsleiter Peter Zwanziger.

Über die Finanzierung des Projektes wurde gestern im Stadtsenat abgestimmt. „Das Projekt kostet rund 55.000 Euro“, sagt Geiger. Dieses Osternest soll aber nicht nur für den Ostermarkt auf dem Neuen Platz Verwendung finden. „Für den Christkindlmarkt werden wir es zu einem Adventkranz umfunktionieren“, sagt Geiger. Die Stadtpolitik könne sich vorstellen, dass in diesem Nest in Zukunft auch Lesungen in Parks veranstaltet werden könnten.

Der Ostermarkt findet heuer vom 15. März bis 1. April auf dem Neuen Platz statt. Die Blumeninseln werden dieses Jahr wieder von den Klagenfurter Gärtnereibetrieben Lustig, Mattuschka und Hübner gestaltet. Auch die Veranstaltungen zum Osterbrauchtum wie das Palmbuschenbinden und der Ratschenlauf sind ein fixer Programmpunkt. Es wird ein buntes Angebot aus Kunsthandwerk, Kulinarik und Dekorationsartikel geben. Esther Farys