Chauffeur Arbi Baidarow mit Roman Verdel, Samo Kupper, Maria Mader-Tschertou, Franz Wutti und Sara Olip (von links) © Privat

Das Rosental verfügt seit Kurzem über ein soziales Taxi- und Mietwagenunternehmen. Das Regiotaxi des Vereins Regioservice fährt die drei Gemeinden Ferlach, St. Margareten im Rosental und Zell an.

"Das Ziel ist die Wiedererlangung beziehungsweise die Erhaltung der Mobilität jenes Teils der Bevölkerung, der selbst kein eigenes Fahrzeug hält und dem der Weg zum öffentlichen Transportmittel wie Bus und Bahn zu weit oder aufgrund von Gebrechlichkeit nicht zumutbar ist", sagt Franz Wutti, Vereinsvorstandsmitglied. "Das Taxi kann aber auch zu Zeiten in Anspruch genommen werden, wo es keinen öffentlichen Verkehr gibt."

Das REGIOservice hält ein eigenes Taxi- beziehungsweise Mietwagenfahrzeug, das von Arbi Baidarow als hauptberuflicher Taxichauffeur gelenkt wird. Die sozialen Fahrpreise können nur durch die Unterstützung der Partnerbetriebe und die öffentliche Hand gehalten werden. Diese Preise gelten nur zu und von Partnerbetrieben (siehe Infobox). Ein Ansuchen an die drei Gemeinden um eine Subvention in gleicher Höhe, wie sie andere Gemeinden im Rosental und Jauntal an die jeweiligen sozialen Personenbeförderungsunternehmen zahlen, wurde gestellt.

Der Vorstand des Vereins besteht aus Wutti, Roman Verdel, Maria Mader-Tschertou, Samo Kupper und Sara Olip.

Regiotaxi Fahrpreise. Zone 1: 5,50 Euro. Ferlach ohne die Altgemeinde Windisch Bleiberg; Zone 2: 7,50 Euro. St. Margareten im Rosental, Zell und die Altgemeinde Windisch Bleiberg Partnerbetriebe. Einzusehen auf der Facebook-Seite des Regioservices Telefonnummer. 0677/62 64 21 46