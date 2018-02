Facebook

Um die BKS-Filiale in St. Ruprecht wird gezittert © Krainz

Das Entsetzen über die mögliche Schließung der BKS-Filiale im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht ist weiterhin groß. Denn das bedeutet, dass der gesamte Stadtteil mit seinen 7684 Einwohnern keine Bank und keinen Bankomaten mehr hätte. Besonders für ältere Personen ohne Auto wäre das ein erheblicher Verlust an Lebensqualität.

Mittlerweile werden bereits Unterschriften gegen die Schließung der Filiale gesammelt. Auch die Stadtpolitiker machen sich mobil gegen das Vorhaben der Bank. Nicht zuletzt deswegen, weil sich die St. Ruprechter mit dem Problem in persönlichen Gesprächen an die Klagenfurter Stadtpolitik richten. "Die Abwanderung der Bank schwächt den Stadtteil", sagt Wolfgang Germ (FPÖ). Der Stadtrat wird am Dienstag im Stadtsenat eine Resolution einbringen. "Wir fordern die BKS auf, sofort Konzepte vorzulegen, um die Schließung der Filiale abzuwenden, damit die Bürger ihre Bankgeschäfte weiterhin in diesem Stadtteil durchführen können."

Laut Petra Ibounig-Eixelsberger, Sprecherin der BKS Bank, sei über den Fortbestand der Filiale noch keine Entscheidung gefallen. Zurzeit werde noch evaluiert. Mit Ergebnissen und einem Konzept sei im Sommer zu rechnen.

