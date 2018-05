Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Kärntner Tourismus-Chef will strengere Gesetze gegen GTI-Störenfriede.

GT-Vortreffen hält Exekutive in Atem © Weichselbraun

Formal findet das GTI-Treffen nur an vier Tagen statt – tatsächlich tummeln sich bereits Wochen vor Christi Himmelfahrt Tausende getunte Fahrzeuge und deren Fans im Land. Kärnten-Werbung-Chef Christian Kresse weist darauf hin, die Treffen würden von den Tourismusorganisationen weder beworben noch finanziert. Er fordert neue Möglichkeiten für die Exekutive, gegen Störenfriede vorzugehen. „Wir brauchen strengere Gesetze, damit die Exekutive Fahrzeuge auch in Verdachtsfällen für 48 Stunden beschlagnahmen kann.“ Oft könnten Täter, die etwa durch Fehlzündungen enormen Lärm verursachten, nicht ermittelt werden – die Polizei brauche eine Handhabe. Gemeinsam mit Roland Sint (Wörthersee Tourismus) und Georg Overs (Tourismusregion Villach) mahnt Kresse nun die Besucher der GTI-Treffen zu „Respekt vor Anrainern und ruhesuchenden Urlaubern“. Die GTI-Skepsis wachse nicht nur in der Bevölkerung: Mittlerweile werde auch unter Touristikern „heftigst diskutiert“.

