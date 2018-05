Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Kaufvertrag ist nicht fertig. Verkauf von Landesanteilen soll in zwei Wochen in der Regierung beschlossen werden.

Flughafen-Kauf durch Franz Peter Orasch verzögert sich © Markus Traussnig

Rund 20 Millionen soll der Völkermarkter Immobilienentwickler Franz Peter Orasch für den Erwerb von 74,9 Prozent der Anteile am Klagenfurter Flughafen auf den Tisch legen. Am 23. April erhielt Orasch von der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) den Zuschlag. Vorausgesetzt, die Eigentümervertreter in Land und Stadt (derzeitige Besitzverhältnisse 80:20) stimmen dem Kaufvertrag und damit der Privatisierung von nahezu drei Viertel des Flughafens zu.

