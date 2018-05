Facebook

© Vivamayr

Für Hannes Androsch hat Gesundheitstourismus unerschöpfliche Perspektiven: „Für Gesundheit wird weltweit ein Zehntel der globalen Wirtschaftsleistung ausgegeben. Das sind acht Billionen Euro. Im Vergleich dazu für Erdöl oder Pkw 2,5 Billionen“, rechnet der Ex-Vizekanzler und Unternehmer vor. „Der größte Teil der Gesundheitsausgaben geht natürlich in die öffentliche Versorgung. Aber es ist ein riesiger Markt, vor allem für mentale Gesundheit, der immer größer wird, weil er bisher kaum beackert wurde. Nur eignet sich das nicht für massentouristische Anwendungen. Der Aufenthalt in einem Gesundheitshotel ist eine Selbstdisziplinierung mit Umstellung des Lebensstils“, so Androsch, der sich der Selbstdisziplinierung in den eigenen Vivamayr-Gesundheitshotels am Wörthersee und in Altaussee unterzieht.

