Die rüstige Seniorin Emma Bracher feierte am Freitag im Kreise von Verwandten und Freunden ihren runden Geburtstag.

Die Jubilarin mit Tochter Elfriede Okorn und Enkelin Sonja Mitsche © Susanne Koschier

Zahlreiche Gratulanten stellten sich am Freitag in der Wohnung von Emma Bracher ein. Die rüstige Klagenfurterin feierte nämlich ihren 100. Geburtstag. Mit Bracher stießen unter anderem Tochter Elfriede Okorn mit Ehemann Günther sowie Enkelin Sonja Mitsche an.