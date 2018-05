Seit Dienstag ist das allgemeine Rauchverbot in Autos, in denen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren befördert werden, in Kraft. Zuwiderhandeln wird mit einem Organmandant von 50 Euro gestraft - allerdings erst ab 1. Juni.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 1. Mai gilt in Autos, in denen Kinder mitfahren, Rauchverbot © zabavna - stock.adobe.com

"Die Kollegen sind angehalten, die Einhaltung des Gesetzes genau zu beobachten und bei Kontrollen Ermahnungen auszusprechen. Gestraft wird allerdings erst ab 1. Juni." So kommentiert man in der Kärntner Landespolizeidirektion die Vorgangsweise zum Thema "Rauchverbot im Auto", welches am Dienstag österreichweit in Kraft getreten ist.