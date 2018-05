Facebook

Josef Winkler sorgt mit seiner Rede für Aufregung © KLZ/Markus Traussnig

Und wie schaut denn das aus, wenn jetzt ausgerechnet diejenigen die angeblich fehlende Menschlichkeit des Josef Winkler beklagen, deren Partei den Ruf hat, selbst nicht zimperlich zu sein – und bis heute säumig, wenn es darum geht, sich eindeutig und radikal und ein für alle Mal und ohne jede Hintertür von Grausiggestrigem zu emanzipieren?“ Das fragt Anna Baar in ihrem Text „Wer im Glashaus sitzt“, den sie zur umstrittenen Rede von Josef Winkler anlässlich des Festaktes zu 500 Jahre Klagenfurt verfasst hat.

Sie ist nicht alleine: Neben zahlreichen Leserbrief-Schreibern haben sich auch etliche Kulturschaffende zu Wort gemeldet. So lobt etwa die in Klagenfurt geborene Autorin Lydia Mischkulnig die „brillante Rede“ von Winkler: „Wenn die Begriffe im Hals stecken bleiben, dann würgt man an ihren Inhalten. Die Schlucker werden beim Namen genannt.“ Und als Reaktion auf die Ankündigung der FPÖ, man lasse gegen Winkler Strafanzeigen wegen Verhetzung prüfen, schreibt sie: „Über Geschmack lässt sich nicht streiten, in der Literatur geht es um Gültigkeit. Eine Klage wegen Verhetzung einzureichen, ist Verhetzung der guten Rede und ein Angriff auf die Freiheit der Kunst.“

"Wir wissen, dass Jörg Haider auf der einen Seite schlechte Eigenschaften hatte, auf der anderen Seite ganz schlechte. Dafür muss eine Stadt nicht 500 Jahre alt werden. Wir haben ein Stadion, das wir nicht benötigen. Dazu brauchen wir keinen Josef Winkler, um das festzustellen. Es ist bekannt“, schreibt Günter Schmidauer, Präsident des P.E.N-Kärnten in seinem Text „Josef Winkler: Thema verfehlt“. Er verweist auch darauf, dass die Manuskripte von Julien Green gar nicht wie von Josef Winkler in seiner Rede beklagt angekauft werden hätten können, denn die „Verwertung war damals schon anderwärtig vertraglich geregelt“, so Schmidauer.

An ein anderes Versäumnis erinnert der Filmkritiker Horst Dieter Sihler, der sich anlässlich der Winkler-Rede dem Verhältnis von Kärnten und den Künstlern widmet: „Klagenfurt ist es nicht gelungen, Maria Lassnigs Atelier in der kleinen Klostergasse hinauf zum Schillerpark zu erhalten, das eine internationale Pilgerstätte hätte werden können.“

Da Josef Winkler von Freiheitlichen als „linker Hassprediger“ bezeichnet wurde, hat die IG Autorinnen Autoren eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht, die „die rechtliche Zulässigkeit dieser Bezeichnung prüften soll“, so Geschäftsführer Gerhard Ruiss.

Alle Texte – auch die Rede von Josef Winkler sowie das „Quergedacht“ von Egyd Gstättner – gibt es online in voller Länge zum Nachlesen.