Die Medizinerin Carmen Possnig (29) lebt seit Monaten am Südpol. Eiseskälte, Isolation und Sprachbarrieren gehören zu ihrem Alltag.

Carmen Possnig ist ein Jahr am Südpol, wo sie für die ESA forscht © PNRA/IPEV/Cyprien Verseux

Vor mehr als fünf Monaten startete für Carmen Possnig das Abenteuer ihres Lebens. Die Klagenfurter Medizinerin hatte sich bereit erklärt, als erste Österreicherin ein Jahr lang in der französisch-italienischen Südpol-Station „Concordia“ zu arbeiten. Für die Europäische Raumfahrtagentur ESA erforscht sie unter anderem die Langzeitauswirkungen von Menschen in der Isolation. Ihre Ergebnisse dienen als Basis für künftige Mars-Missionen.

Der neue Wohn- und Arbeitsplatz der 29-Jährigen ist daher dem Leben auf dem Mars nachempfunden: Isoliert von der Außenwelt (die nächste bewohnte Forschungsstation Vostok ist 600 Kilometer entfernt), Temperaturen bis zu minus 80 Grad, im Sommer 24 Stunden Sonne und von Mai bis August völlige Dunkelheit. „Die Sonne geht jetzt schon kurz nach 14 Uhr unter“, schildert die Kärntnerin, die sich in den vergangenen Monaten auf der „Concordia“ in 3200 Metern Seehöhe gut eingelebt hat.

„Wenn ich aus dem Fenster blicke, könnte man tatsächlich glauben, auf dem Mars zu sein. Der Horizont scheint ewig entfernt, alles ist flach und seltsame Schneeverwehrungen prägen die Landschaft.“ Dazu kommen die Kälte, die extrem trockene Luft und die Höhe.

Die "Concordia"-Crew Foto © PNRA/IPEV/M. Butto

Aufgrund der atmosphärischen Bedingungen herrscht ein Sauerstoffgehalt in der Luft wie auf knapp 4000 Metern. „Der niedrige O2-Gehalt in der Luft macht uns zu schaffen, vor allem in der ersten Zeit. Inzwischen haben wir uns angepasst, trotzdem keuchen wir bei jeder körperlichen Anstrengung.“´ Sie teilt sich 1500 Quadratmeter mit sechs Italienern und sechs Franzosen. „Im Sommer waren hier 72 Personen stationiert, das war eindeutig zu viel.“ Lange Spaziergänge seien eine Wohltat gewesen, um Konflikte zu vermeiden.

Eine der größten Herausforderungen sei die kulturübergreifende Kommunikation. „Sprachbarrieren führen oft zu Missverständnissen. Jetzt organisieren wir zweimal in der Woche Sprachkurse für Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Zu meiner Freude lernen sogar zwei Leute Deutsch“, freut sich die Kärntnerin, deren Französisch und Italienisch sich verbessert haben. Possnig mit einem Wetterballon Foto © PNRA/IPEV/Filippo Calì Quaglia

Letzteres durch etliche Skype-Gespräche mit italienischen Schulen, bei denen die Besatzung über ihre Forschungen berichtet. „Leider hatten wir noch keine Anfrage von einer österreichischen Schule“, sagt sie augenzwinkernd.

Frischer Nahrungsmittelvorrat geht zu Ende

Mit ihren Forschungen gehe es gut voran, es sei irrsinnig spannend. Monatlich nimmt sie Speichel-, Blut-, Haar-, Urin- und Stuhlproben von den Crewmitgliedern, füllt mit ihnen Fragebögen aus und testet mit einem Simulationsspiel motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Extra dafür wurde ein Teil des Cockpits der Sojus-Kapsel nachgebaut, wo ihre Kollegen zur internationalen Raumstation ISS „fliegen“ und dort andocken. „Das ist sehr unterhaltsam“, grinst Possnig.

Vermissen würde die 29-Jährige nicht viel. „Die Zeit vergeht so schnell und ich habe mit der Forschung so viel zu tun, dass ich gar nicht darüber nachdenke.“ Außer vielleicht frisches Obst und Gemüse. Denn das neigt sich nun dem Ende zu. Die nächste Lieferung kommt im November. Verhungern wird aber keiner: „Gefrorene Nahrung haben wir für die nächsten fünf Jahre.“ Der italienische Koch sei bemüht, die Crew mit den verfügbaren Mitteln zu verköstigen. „Und er kocht ausgezeichnet“, lobt Possnig, die sich schon einmal hinter den Herd stellt und „abenteuerliche Torten“ backt. „Manchmal schmecken sie auch toll.“

Eines fehlt der Jung-Medizinerin dann aber doch: „Die Möglichkeit hinauszugehen, ohne sich vorher 15 Minuten lang dutzende Kleidungsstücke anzuziehen.“ Doch bei windigen minus 84 Grad sei es egal, wie viel man anhabe, man friere immer. „Wenn ich den Glaziologen begleite, der täglich hinaus muss, um Schneekristalle zu analysieren und zu messen, muss ich die dickste der vier Handschuhschichten ausziehen, um Notizen machen zu können.“ Binnen Minuten frieren die Finger ein, das Auftauen sei schmerzhaft. „Es ist lustig, wie sich die Wahrnehmungen ändern“, sagt sie. „Wenn unsere Wetterstation einmal minus 50 Grad anzeigt, freuen wir uns überschwänglich, wie warm es ist!“

