Bereits zum zweiten Mal findet am 3. März der Krebstag im Klinikum Klagenfurt statt. Interessante Vorträge, begehbare Organmodelle und eine Diskussion mit Experten stehen am Programm. Der Eintritt ist frei.

© Fotolia

In Österreich erkranken jährlich ca. 40.000 Menschen neu an Krebs. 3500, rund acht Prozent, sind es in Kärnten. „Der Kampf gegen den Krebs ist und bleibt eine Herausforderung für Patienten, deren Angehörige und auch für die Ärzte“, sagt Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Eisterer, Abteilungsvorstand der Inneren Medizin und Hämatologie und internistischen Onkologie am Klinikum Klagenfurt.