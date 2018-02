Unbekannte brachen in mehrere Firmen ein. Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, eine Bankomatkarte, zwei Handys und mehrere Sparbücher.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von den Einbrechern fehlt jede Spur © Fotolia

Zwischen Freitag und Sonntag brachen bislang unbekannte Täter die Hintertür eines Firmengebäudes in Klagenfurt auf. Im Gebäude drangen die Unbekannten in die Büroräumlichkeiten von drei Firmen ein. Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, eine Bankomatkarte, zwei Handys und mehrere Sparbücher.