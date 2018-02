Facebook

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der A2 Südautobahn gekommen. Gegen 20.40 Uhr wollte eine 28-jährige Frau auf Höhe Krumpendorf, Bezirk Klagenfurt-Land, in Fahrtrichtung Wien einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. Der Pkw wurde von einem 26-jährigen Italiener gelenkt. Dabei geriet die Frau ins Schleudern und prallte gegen das Heck des vor ihr fahrenden Fahrzeuges. Der Pkw des Italieners überschlug sich und kam am Pannenstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Italiener wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in das UKH Klagenfurt gebracht. Die Frau blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A2 war während der Unfallaufnahme bis 22 Uhr erschwert passierbar.