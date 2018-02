Facebook

Bei dem Unfall kam ein Mann ums Leben © Raunig

Bei einem Motorbootunfall am Wörthersee kam im Juni des vergangenen Jahres ein Mann ums Leben. Dieser Fall wird in wenigen Monaten das Landesgericht Klagenfurt beschäftigen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, startet der Prozess in der zweiten Aprilhälfte.