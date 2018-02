Jana Thiele und Christian Rieder erkunden winterliche Kärntner Seen – zu sehen am Freitag im Fernsehen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Filmer Jana Thiele und Christian Rieder: Für „Heimatleuchten“ in Kärnten unterwegs © Marco Riebler

Die Filmemacher Jana Thiele und Christian Rieder sind nicht nur beruflich, sondern auch privat ein starkes Team. In ihrem Filmprojekt „Eiszeit – Kärntens Winterseen“ erkunden die beiden Oberkärntens schönste Seen (Sendetermin: Freitag, 23. Februar, Servus TV, 20.15 Uhr).

Im Fokus steht unter anderem der Künstler Anton Possegger, einer der letzten Instrumentenbauer Kärntens. Umrahmt werden diese Porträts von idyllischen Winterbildern, gefilmt am Millstätter See, Afritzer See sowie Brenn- und Weißensee. In zehn Drehtagen entstand dieser spezielle Einblick Kärntens.