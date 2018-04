Facebook

Harald Repar (hier mit Helmut Manzenreiter) verlässt "meine Heimat" © KK

Die Kärntner Landeswohnbaugesellschaft (LWBK) hat ihre Geschäftsführerposition neu ausgeschrieben. Es gab -zig Bewerber. Objektivierungsverfahren und Hearing, in die auch die Personalberatung Catro eingebunden war, haben bereits stattgefunden. Die Kommission unter dem Vorsitz von Peter Pegam, LBWK-Aufsichtsrats-Chef und Direktor des SPÖ-Landtagsklubs, und AK-Direktor Winfried Haider hat dem Land Kärnten bereits einen Bestellungsvorschlag unterbreitet, wie Pegam gegenüber der Kleinen Zeitung verrät. Noch bis zum Sommer soll die Position besetzt werden.

Warum wird bzw. wurde der bisherige, langjährige Geschäftsführer Josef Winkler abgelöst? „Sein Vertrag wurde im Vorjahr einvernehmlich gelöst“, sagt Pegam. „Es gab unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft der Wohnbaugesellschaft.“ Im September 2017 schied Winkler, der die Funktion 20 Jahre lang bekleidete, aus. Seitdem führen Carmen Ochsenhofer und Wolfgang Ruschitzka, die bisherigen Prokuristen, die LWBK nach dem Vier-Augen-Prinzip interimistisch.

Mutmaßungen, dass das Objektivierungsverfahren „SPÖ-Tendenz“ gehabt habe, will Pegam zerstreuen: „Es ist alles transparent abgelaufen.“ Die Landeswohnbaugesellschaft besteht ihrerseits aus drei Gesellschaften: Neue Heimat, Kärntner Heimstätte und Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Villach. Derzeit betreut die LWBK 24.900 Miet- und Eigentumswohnungen quer durch Kärnten. Großprojekte laufen in Villach, Spittal und Wolfsberg, wo bestehende Wohnbauten abgetragen und durch neue ersetzt werden. Das größte Projekt, es ist noch in der Planungsphase, ist jenes in Klagenfurt-Harbach, wo 700 Wohnungen geplant sind.

Repar verlässt "meine Heimat"

Als Anwärter auf die Position des LWBK-Geschäftsführers gilt der frühere SPÖ-Landesgeschäftsführer Harald Repar. Seine bisherige Funktion als Geschäftsführer der Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“ mit Sitz in Villach legte Repar bereits zurück. „Nach zwölf Jahren ist mir das nicht leicht gefallen“. Eine „gute und einvernehmliche Trennung“ mache ihm den Abschied von „meine Heimat“ und Obmann Helmut Manzenreiter, dem früheren Villacher Bürgermeister, leichter: „Wir waren eine Seilschaft, die viele Gipfel erreicht hat, jetzt will ich neu durchstarten.“ Welche Aufgabe Repar ab 1. Juni übernehmen wird, sei aber, sagt er, noch offen: „Ich kann dazu derzeit noch nichts sagen“, meint Repar. Es gebe zwei Optionen.