Kärntens Tourismus hebt ab © Nassfeld

Die heute von der Landesstelle für Statistik veröffentlichten Tourismuszahlen für den Monat Jänner 2018 weisen für Kärnten ein kräftiges Plus aus: Mit insgesamt 817.656 Übernachtungen und einem Plus von 8,2 Prozent zum Vorjahr sowie mit 179.991 Ankünften (+8,4 Prozent) setzt sich der positive Trend im bisherigen Winterhalbjahr fort. Nächtigungs-Zuwächse gab es bei In- (6,3 Prozent) und Ausländern (+9 Prozent). Besonders hohe Steigerungen: Polen (+50,8 Prozent, Tschechien +23,5 Prozent, Ungarn (+15,4 Prozent), Niederlande (+12,3 Prozent).