Ein 26-jähriger Kärntner attackierte seinen Vater mit einem Messer, war bei der Tat aber nicht zurechnungsfähig. Staatsanwalt beruft. Betroffener bleibt vorerst in Psychiatrie. Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch einen Kärntner, der im August 2017 seinen Vater mit einem Messer attackiert hatte, einstimmig des versuchten Mordes schuldig gesprochen. Allerdings war er bei der Tat nicht zurechnungsfähig. Eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde auf eine Probezeit von zehn Jahren nachgesehen.