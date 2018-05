Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Beim Landeswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" hatten junge Hornisten und Hornistinnen aus der Region die Nase vorne.

"Quattro for Horns": Die Musiker spielen alle in der Stadtkapelle Friesach © KK

Der Landeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“des Kärntner Blasmusikverbandes ging in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach über die Bühne. Insgesamt 26 Ensembles mit Musikern im Alter von zehn bis 39 Jahren präsentierten ihre einstudierten Werke einer vierköpfigen Jury.