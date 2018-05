Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Prozess am Landesgericht Gericht Klagenfurt wurde vertagt © KLZ/Weichselbraun

Wegen Untreue mussten sich am Montag fünf Männer aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Staatsanwältin Nicola Trinker wirft den Angeklagt vor, von 2013 bis 2016 in unterschiedlichen Zusammensetzungen insgesamt mehr als 13.000 Tonnen Schotter und Steine gestohlen zu haben. Insgesamt 951 Lkw-Fuhren. Aus der Schottergrube eines Unternehmers, bei dem der Hauptangeklagte beschäftigt war und – auch nach seiner Tat, seinem Geständnis und dem Versprechen den Schaden wieder gut zumachen – noch beschäftigt ist. Angeklagter Schaden: rund 240.000 Euro.

