Beim neuen Spar sind derzeit noch die Handwerker am Werk. © Schusser

Zwei Monate früher als geplant eröffnet kommende Woche die neue Spar-Filiale in der Klagenfurter Straße in Feldkirchen. Sie liegt angrenzend an die bestehende, kleinere Filiale am Lindl. Das alte Gebäude wird vermietet, noch ist aber nicht entschieden, an wen.