Unternehmer Belinda Schlatte, Dietmar Sickl mit Gemeindemitarbeiterin Andrea Pecile, Bürgermeister Treffner sowie Unternehmer Angelika und Klaus Pirker (von links) © Schusser

Der Frühling bringt frischen Wind in die Tiebelstadt. Ganz nach dem Motto „Feldkirchen blüht auf“, bringt der Mai noch einige andere Neuerungen mit sich. So wird die Innenstadt mit Sitzbänken bestückt – insgesamt zehn Stück. „Die Bänke sollen vor allem an Plätzen wie dem Hauptplatz oder der Kirchgasse zum Verweilen, Entspannen und Genießen einladen“, sagte der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner gestern im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der das Frühlingsprogramm vorgestellt wurde.