Theatergruppe Steuerberg-Goggausee bei der Spendenübergabe © Manfred Schusser

In Waiern gibt es Einfamilienhäuser, in denen Kinder und Jugendliche sozialpädagogisch betreut und begleitet werden. Diese unterstützt die Theatergruppe Steuerberg-Goggausee mit einer Spende. 1000 Euro wurden kürzlich an Conny Moore, Leitung der WG Cowota der Diakonie de La Tour, überreicht. Verwendet wurde das Geld für den Ankauf von gebrauchten Rädern. Somit können die Jugendlichen endlich auf Tour gehen. Auch das Stück der Theatergruppe „Wenn einer eine Reise tut“ wurde zwei Mal im Haus Philippus aufgeführt.