Auch im Spar-Supermarkt in Gnesau wurde Kaffee für einen guten Zweck verkauft © KK/Caritas

Das gibt es nur einmal im Jahr: Jugendliche und Spar-Mitarbeiter kredenzen von Gnesau bis St. Urban den Kunden köstlichen Bio Fairtrade Kaffee und einen von Ölz gesponserten Kuchen gegen eine freiwillige Spende. Sie engagieren sich so für Menschen in Not in Kärnten. „Es gefällt mir, beim Coffee to help Tag mit den Leuten zu plaudern und dabei Spenden in der Region für einen guten Zweck zu sammeln“, sagt Emma Liebhart, die mit Caja Pack und Jasmina Filipovic beim Spar-Supermarkt Gnesau beim fünften Coffee to help-Tag am 27. April im Einsatz war.