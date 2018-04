Himmelberg„Ursula“ expandiert nach Norwegen

Facebook

Armin junior Buttazoni und Corina Schmiedt mit „Ursula“ auf der Gartenmesse in Oslo © SVANHILD BLAKSTAD/WWW.HAGE.NO

"Angefangen hat alles vor rund zehn Jahren mit einem Hochbeet für meine Mama Ursula“, erzählt Armin junior Buttazoni (38), Geschäftsführer der Himmelberger Buttazoni GmbH in dritter Generation. Heute wird das Hochbeet, das nun den Namen „Ursula“ trägt, neben Österreich bereits in Deutschland und der Schweiz verkauft. „Gemeinsam mit Studierenden der Fachhochschule Villach wurde ein Expansionsprojekt für die Markterschließung in Norwegen erarbeitet, das vergangene Woche umgesetzt wurde“, so Buttazoni.

„Anfangs war kein kommerzieller Gedanke hinter dem Hochbeet. Ich wollte meiner Mutter einfach eine Freude machen“, sagt Buttazoni. „Als das Interesse am Hochbeet immer größer wurde und ich damit an den ersten Messen in Klagenfurt teilnahm, sah ich, dass das Produkt Potenzial hat.“

Die Idee dahinter

Perfektioniert wurde das Hochbeet von Buttazoni gemeinsam mit Vater Armin und deren beiden Ehefrauen: „Wir machten es transportfähig und bauten es wie einen Bausatz mit viel Zubehör auf, sodass die Kunden es selbst aufbauen und erweitern können“, so der Geschäftsführer. Bestellt werden kann das Hochbeet online oder direkt auf den Messeständen. Die Idee hinter „Ursula“ ist der Hügelbeetaufbau, der Verrottungswärme im gut isolierten Stahl-Hochbeet erzeugt. Mit einer Abdeckung könne man aus dem Hochbeet von Februar bis Dezember ernten. Somit verlängere sich die Anbauzeit um die Hälfte und auch wenn es nachts etwas kälter werde, reichen zwei Kerzen unter der Abdeckung aus um für genügend Wärme zu sorgen, so Buttazoni junior. „Nachdem wir nach und nach Zubehör wie einen Schneckenschutz oder Bewässerungsanlagen entwickelt haben, sind schließlich aus einer Messe mehrere geworden – nach Österreich folgte Deutschland, die Schweiz und nun auch Norwegen.“

Durch die Isolierung kann die Anbausaison verlängert werden © KK/Buttazoni

Praxis bei Unternehmern

Die Idee zur Zusammenarbeit mit der FH Villach entstand im vergangenen Jahr. „Jedes Jahr haben die Studierenden die Möglichkeit im Zuge eines Praxisprojektes vier Kärntner Unternehmen zu helfen, in Auslandsmärkten ihr Geschäft weiterzuentwickeln“, so Dietmar Sternad, Studiengangsleiter für International Business Management an der FH Villach. Eine Gruppe von sechs Studierenden führte schließlich eine Marktanalyse für Buttazonis Hochbeete durch: „Wir empfanden Norwegen aufgrund des ähnlichen Klimas, des hohen Einkommens, der vielen Häuser mit Garten und der geringen Konkurrenz als den besten Markt“, sagt Corina Schmiedt, Studierende und leitende Kraft des Studienprojektes.

Anschließend wurde der Markteintritt geplant und ein Gewächshausvertreiber als Vertriebspartner gefunden. „Er bot uns auch einen Platz auf seinem Stand bei der Gartenmesse in Oslo an“, so Schmiedt, die vergangene Woche gemeinsam mit Armin Buttazoni junior an der Messe teilnahm. „Das Interesse in Norwegen ist groß und auch die Zusammenarbeit mit dem Partner funktioniert sehr gut. Der Markteintritt war ein Schritt in die richtige Richtung“, so Buttazoni.

Mit ein paar Klicks zum eigenen Zaun

Ob groß oder klein, Holz oder Steinoptik, einbetoniert oder mit Dübeln befestigt – wie der Zaun letztendlich aussehen soll, bleibt jedem selbst überlassen. „Mit unserem neuen Online-Konfigurator kann sich der Kunde seinen Paneelzaun selbst zusammenstellen“, sagt Armin Buttazoni junior, Geschäftsführer der Buttazoni GmbH in Himmelberg.

Der Paneelzaun kann online individuell angepasst werden Foto © KK/Buttazoni

Vier Schritte

In nur vier Schritten können Kunden die Maße, das Design und die Ausführung der Paneele, die Montageart und das Material der Steher und die Art der Lieferung auswählen. „Durch die Zusammenarbeit mit dem Tiebeldruck kann der Paneelzaun neben Stein oder Holzoptik auch mit individuellen Mustern beklebt werden“, so Buttazoni. „Zudem ist der aus Stahl oder Aluminium bestehende Zaun wartungsfrei und kann auch verzinkt oder beschichtet werden.“

Wurde das Design schließlich festgelegt, kann der Kunde ein unverbindliches Angebot anfordern. „Mit diesem kann er dann direkt zu uns kommen und Genaueres besprechen.“ Ob der Zaun schlussendlich geliefert und montiert wird, oder der Kunde selbst Hand anlegt bleibt jedem selbst überlassen. Buttazonis Ziel mit dem Paneelzaun-Konfigurator sei es, einen Zaun zu gestalten, bei welchem die Häuselbauer ihrer Kreativität freien lauf lassen können.