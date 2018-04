Facebook

Martin Hoi mit seinem selbst gezüchteten Mittelkärntner Nackthalshuhn © Kulmer

Hühnergegacker statt Hundegebell: Der Trend, sich Hühner als Haustiere zu halten, ist in Kärnten angekommen. „Da gibt es den Geschäftsführer, der sich am Abend hinsetzt und abschaltet, indem er den Hühnern zuschaut. Oder die Familie, die das Huhn als Resteverwerter, Haustier für Kinder und Eierlieferant schätzt“, sagt Adrian Reichhold, der den Thalhof in Thalsdorf am Längsee betreibt. Dort hat man sich auf den Geflügel-Verkauf an kleine Betriebe und Private spezialisiert. „In den 1950er-Jahren hielten viele Menschen zur Selbstversorgung Hühner, sogar am Balkon und in der Wohnung. Doch dann flaute der Trend ab“, weiß Reichhold aus Erzählungen seiner Oma.

